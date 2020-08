Schwarzau im Gebirge/Preintal/Gippelalm. Bei der Wanderung auf den Perschkogel und dann zur Gippelalm in den Mürzsteger Alpen bietet sich eine zünftige Einkehr in der Gippel-Hütte an! Umgeben von dem wunderschönen Ambiente dieser herrlichen Gebirgslandschaft kann man bei Speis' und Trank eine Rast machen und die Seele baumeln lassen!

Bald kommt man auch mit der freundlichen Almwirtin ins Gespräch. Ihr mit vielen Plaketten bestückter Wanderhut sticht ins Auge und gibt zusätzlichen Gesprächsstoff, noch dazu, als auf einer dieser Plaketten das Regionautensymbol zu sehen ist! ... Wie der Zufall so spielt, stellt sich während der gemütlichen Plauderei heraus, dass die Almwirtin unsere Regionautenkollegin Erika Bauer aus Bruck a.d. Mur ist.

Sie ist glücklich, dass sie sich jetzt endlich ihren Kindheitstraum erfüllen konnte. Als Halterin ist sie nicht nur für die Betreuung der 46 Jungkühe verantwortlich, sondern auch für die Bewirtung von Wanderern auf der Gippelalm.

Erika schickt allen Regionautinnen und Regionauten schöne Grüße und würde sich über Euren Besuch auf der Alm sehr freuen!

In diesem Sinne:

"Woids 'wos zum Drink'n und a guate Jaus'n, miasst zur Hoidarin Erika braus'n!"

Viel Vergnügen und liebe Grüße Silvia