BEZIRK NEUNKIRCHEN. Warths LFS-Schüler lernen die unterstützende Wirkung der Natur zu nutzen.

Regionales Holz

(jürgen mück). Nach einer intensiven Planungsphase sind die Bauarbeiten für den Green-Care-Garten samt überdachtem Areal an der Fachschule Warth voll angelaufen. Die Freiluftklasse samt Hochbeete aus heimischem Lärchenholz ist bereits fertiggestellt. Ab dem kommenden Frühjahr wird hier in ansprechendem Ambiente die Wissensvermittlung im Bereich Green Care erfolgen.

Erstmals dreht sich alles um Green Care

"Dieses Schuljahr steht an der Fachschule Warth erstmals der Schwerpunkt Green Care auf dem Stundenplan. Daher war es für uns ein logischer Schritt mit der Errichtung des Green-Care-Gartens die optimalen Rahmenbedingungen für einen qualitätsvollen Unterricht zu schaffen", betont Fachlehrerin Katrin Huber. Fachlehrer Thomas Schrammel: "Erst dieses Jahr wurde der LFS Warth die Green-Care-Lernortplakette für das Engagement im Green-Care-Bereich verliehen."

Hochbeete und vieles mehr

Rund um das überdachte Areal, das als Freiluftklasse konzipiert ist, werden Hochbeete errichtet, Blumenwiesen angelegt und Obstbäume gepflanzt. Somit kann bei jedem Wetter mit und in der Natur gearbeitet werden. Auch auf die Barrierefreiheit wurde besonders Rücksicht genommen.

Erklärtes Ziel ist, dass sich die Fachschule Warth künftig als Drehscheibe für Green Care in der Landwirtschaft der Region etabliert. Grundlage dafür ist die fundierte Ausbildung der Jugend in diesem zukunftsträchtigen Bereich. Die Schülerinnen und Schüler der Fachrichtung „Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum“ schließen die Ausbildung sogar mit dem Zertifikat „Green Care Coach“ ab.

