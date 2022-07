ÖSTERREICH/BEZIRK NEUNKIRCHEN. Hacker haben sich in das Programm der Schulverwaltung eingeklinkt. Das Ergebnis ist bitter: Schulen, die noch nicht die Zeugnisse ausgedruckt haben, können das derzeit auch nicht machen. Außerdem gelangten die Computer-Hacker in den Besitz persönlicher Lehrer-Daten wie Gehaltsabrechnungen und vieles mehr.



Baustellenabsperrbänder zierten am 1. Juli den Flur der Mittelschule Scheiblingkirchen; dazu wurden Hocker zu einer Mauer gestapelt – ein harmloser Schülerstreich, wie Bernhard Brunner, Direktor der Mittelschule Scheiblingkirchen, einräumte und fortsetzte: "Aber es gibt einen viel ärgeren Streich. Der Hacker-Angriff auf das Schulverwaltungsprogramm. Das ist derzeit tot. Zum Glück haben wir bereits die Zeugnisse ausgedruckt, sonst ginge das nicht."

Auf BezirksBlätter-Anfrage in der IT der Bildungsdirektion NÖ zeigte man sich überrascht. Man versprach der Sache nachzugehen.

