BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Urlaubszeit ruft wieder verstärkt Kriminelle auf den Plan, die mit Betrugsmaschen ihre Brötchen verdienen. Die Polizei warnt.

Masche 1: der Unfall

Mit einer Variante des Neffentricks versuchen Kriminelle Eltern um ihre Ersparnisse zu erleichtern. Die Masche ist immer dieselbe: "Angeblich war der Sohn oder die Tochter im Urlaub in einen Unfall verwickelt und ist in Haft. Nun wäre eine Kaution fällig", so Peter Beisteiner, Sicherheitskoordinator des Bezirkspolizeikommandos Neunkirchen.

Masche 2: die Einbrecher

Ein anderer, beliebter Schmäh ist, dass falsche Polizisten vor Einbrechern in der Nachbarschaft warnen. Sie vorgeben an, der Name des Angerufenen sei auch auf der Liste der Einbrecher gefunden worden. Die "Polizisten" bieten an, die Wertgegenstände abzuholen, um sie in Sicherheit zu bringen.

Masche 3: die bösen Banker

Bei uns weniger gängig ist die Nachricht falscher Polizisten, wonach Bankangestellte in kriminelle Machenschaften verwickelt seien: "Man wird aufgefordert, am Bankschalter Bargeld zu beheben und es der Polizei zur Sicherung der Fingerabdrücke zu übergeben", so Beisteiner. Auch das ist eine Linke.

Masche 4: die Anrufe aus dem Ausland

Neuerdings bekommen Personen im Bezirk auch wieder verstärkt Anrufe aus dem Ausland. "Die habe ich auch schon bekommen. Meistens melden sich diese in schlechtem Englisch und behaupten, dass sie von Microsoft anrufen. Sie geben an, dass man eine Schadsoftware oder etwas Ähnliches installiert habe und versuchen, die Zugangsdaten zum Computer zu entlocken, um das „Problem“ wieder zu beheben", erklärt der Sicherheitskoordinator.

Das Ziel der Gauner: Zugang zum PC zu bekommen, um diverse Programme oder Apps lahmzulegen. "Dann wird in der Regel Geld gefordert. Zum Glück sind bisher keine wirklichen Vorfälle bzw. Geschädigte im Bezirk bekannt", so Beisteiner.

Es gilt also: aufpassen, wer anruft und sich als Polizist ausgibt!