für eine Hundefreilaufzone in der Bezirkshauptstadt – endlich !!

Man fragt sich: „Warum nicht schon längst?“

In jeder größeren Stadt in NÖ gibt es schon solche Freilaufzonen.

Wir Freiheitliche haben die Notwendigkeit einer solchen Zone schon längst erkannt und in unsere Ideen für den Stadtpark miteingebaut und sind der Meinung, dass das „hintere Spitzerl“ im Park perfekt dafür geeignet ist.

Auch Hunde brauchen Platz um zu spielen und zu toben. Gleichzeitig sollen aber Menschen die keine Hunde haben oder wollen nicht belästigt werden. Deshalb #vollekraftvoraus für unsere Neunkirchner Hunde und deren Besitzer.

Für eine Freilaufzone braucht es nicht viel:

Mindestanforderung:

eine Umzäunung, ein paar Pflanzen, ein paar Bankerl, vielleicht noch eine Wasserstelle. Fertig.

Ach ja, noch etwas: ... man muss es auch machen!

Wir stehen bereit.