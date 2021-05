BEZIRK NEUNKIRCHEN. Blumen sind das Lächeln der Erde, heißt es. Im SeneCura Sozialzentrum Ternitz kümmern sich Bewohner und das SeneCura-Team liebevoll um den hauseigenen Garten.

Damit der Garten des Hauses zum Verweilen einlädt, wird er vom Team und denSenioren mit viel Hingabe gepflegt. Vor kurzem war es wieder einmal so weit und ein paar neue Blümchen fanden ihr Zuhause in den Beeten des Sozialzentrums. Bestens ausgestattet mit frischer Erde, Gartenhandschuhen und Sonnenschutz suchten die Bewohnerinnen Erika Wagner und Herta Gstaltner einen geeigneten Platz, wo sich die farbenprächtigen Pflanzen bestens entfalten können.

"Ich hatte früher einen sehr großen Garten. Heute wäre mir das zu viel, aber ich bin froh, dass ich trotzdem nicht ganz auf das Garteln verzichten muss. Es ist so eine freudbringende Arbeit", so Erika Wagner.

Wohltat für Körper, Geist und Seele

Die kleinen Gartenarbeiten sind eine wunderbare Möglichkeit, körperlich aktiv zu sein und sich an der frischen Luft zu betätigen. Die Mitarbeiter planen deshalb regelmäßig gemeinsames Garteln im Freien oder verlegen Teile des bunten Unterhaltungsprogrammes wie Bastel- und Dekorationsarbeiten nach draußen. "Unsere Bewohnerinnen und Bewohner verbringen gerne Zeit im Grünen. Es ist uns deshalb sehr wichtig, ihnen dazu viele Möglichkeiten und mit dem Garten des Hauses eine schöne Ruheoase zu bieten", so SeneCura Ternitz-Leiterin Elisabeth Windbichler.