BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Container-Standorte beim Panoramapark Neunkirchen und in der Postgasse werden mit 16. Oktober aufgelassen. Gleichzeitig wird das Impf- und Testangebot am Standort der Eurosignal-Tritec-Halle zusammengezogen.



Getestet wird in Neunkirchen weiterhin täglich 7 bis 18 Uhr. Das ist bezirksweit einzigartig. Zusätzlich kann man sich an dem Standort Eurosignal-Tritec-Halle an drei Tagen die Woche impfen lassen, nämlich:

Dienstag, 15-19 Uhr

Donnerstag, 17-21 Uhr

Samstag, 8-12 Uhr

Freiligrathgasse 5

2620 Neunkirchen