BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ob Kultur-Tiger, Sportskanonen oder einfach Fest-Genießer – für alle hatte das Bezirksfest etwas zu bieten.

Diese rare Gelegenheit ließen sich viele Geschichtsinteressierte nicht entgehen: Gemeinsam mit der Höhlenrettung ging's in den "Bunker" unter dem Spital, der eigentlich zu einer Verbindung von Bahnhof und Krankenhaus während des Zweiten Weltkrieges hätte werden sollen.

Am Hauptplatz wurde man kulinarisch verwöhnt, während die Ternitzer Musikvereine in Kombination aufspielten.

Für Wagemutige wurde vom Hamari Kletterpark Mönichkirchen außerdem auch eine Flying Fox-Strecke installiert. Die testete sogar Bürgermeister Herbert Osterbauer. Respekt!

Kulinarisch ging's in der Herrengasse zu, wo die Pfadfinder süße und deftige Palatschinken servierten und Heurige für Brettljaus'n und Co sorgten. Am Holzplatz galt es ein historisches Café zu erleben – und Semmerings Altbürgermeister Horst Schröttner im historischen Frack samt Zylinder.

Auch die Wiener Alpen und Schloss Wartholz aus Reichenau waren vertreten.

Actionreich verlief ein Besuch im Stadtpark. Hier konnte man mit Natur macht Sinn eine Kletterroute in den Bäumen erklimmen, mit dem Wintersportverein Semmering das Rollenrodeln testen oder Mountainbikes ausprobieren, historisch Golfbälle abschlagen oder das Bogenschießen erleben. Eine "Brücke", nur bestehend aus drei Seilen, richteten die Pfadfinder in der Sparkassen-Zeile ein.

Entdecke laufend neue Fotos von der 100-Jahr-Feier Niederösterreichs in Neunkirchen. In Kürze Videoclip online.