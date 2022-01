BEZIRK NEUNKIRCHEN. Kommentar über vom Weg von der Hilfsbereitschaft zur Hetzerei.

Erinnern Sie sich noch an den März 2020? Das war der Beginn der Corona-Pandemie, der noch in vielen Menschen das Beste hervorbrachte. Man hat sich um andere gekümmert; die Einkäufe für jene (älteren) Personen erledigt, die aus Angst vor einer Ansteckung Supermärkte mieden.

Im Laufe der vergangenen Monate ist ein anderer Trend zu beobachten: Möchtegern-Revoluzzer predigen Hass in sozialen Netzwerken und versetzen die Polizei in ständige Alarmbereitschaft. Übertrieben, meinen Sie? Meinen Sie! Wenn ein Bürgermeister davon erzählt, dass die Herren vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung bei ihm mittlerweile ein- und ausgehen (mehr dazu an dieser Stelle); wenn man als Reporter seitens der Polizei explizit darauf hingewiesen wird, dass Journalisten inzwischen besonderen Schutz genießen (können), dann ist irgendetwas faul in unserer Gesellschaft. 2022 ist noch jung. Hoffen wir, dass es für den Zusammenhalt der Bevölkerung besser wird als 2021.