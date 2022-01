BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Dorfkapelle in Rohrbach, vor der sich einst ein Brunnen befand. Interessant die Straßenbezeichnung Doblerstraße, heute ist es die Rohrbacher Straße. Zu dieser Zeit gab es auch noch einen Bahnübergang in der Doblerstraße und einen direkten Verkehrsweg in das Zentrum von Ternitz.