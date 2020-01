BEZIRK NEUNKIRCHEN. Nicht nur die Sektkorken knallten zur Silvesternacht – auch tausende Raketen und Böller. Die schlichten Gemüter sind das Geldverbrennen leider nicht leid.



Ich bin hin- und hergerissen zwischen Brauchtum und Zorn. Ausschlaggebend dafür ist der Umgang mit Feuerwerkskörpern in der Silvesternacht und tags darauf – wo eigentlich Feiertagsruhe geboten war. In trauter Zweisamkeit hoffte ich von der Hohen Wand aus bei klarem Wetter beste Sicht auf die Feuerwerke im Tal zu erhaschen. Dass oben betrunkene Wand-Besucher Raketen abfeuerten – auch in Richtung andere Zuschauer, ahnte ich nicht. Aber Brauchtum ist Brauchtum und muss sich nicht ändern, oder doch? Es spricht nichts dagegen, wenn Punkt Mitternacht nüchterne Personen in einem geregelten Rahmen ein Feuerwerk abfeuern. Aber so? Bei dieser Gelegenheit fragte ich mich, inwiefern der Gedanke "Naturpark Hohe Wand", in dem zahlreiche Wildtiere leben, hochgehalten wird? Wenn Böller und Raketen in diesem Gefüge zugelassen werden, kann das nicht im Sinne der Tierwelt sein. Beiläufig erwähnt sei, dass noch in derselben Silvesternacht einen selbst um 2 Uhr früh Knallkörper aus dem Schlaf rissen. Auch am Feiertag war keine Ruhe. Einfach nur traurig. Na dann Prosit.