BEZIRK NEUNKIRCHEN. Corona-Begleiterscheinung? Laut Online-Umfrage war der Jahreswechsel für viele nichts Besonderes.

Blick in die Zukunft: denkst du das Jahr 2022 wird besser als 2021?

Nachdem ein Lockdown den anderen jagte, haben viele Menschen ihr Zuhause zu schätzen gelernt. Die RegionalMedien wollten daher wissen, wie es um die Feier-Freude bei allen Einschränkungen und Vorgaben der Regierung bestellt ist. Die Online-Umfrage auf meinbezirk.at/neunkirchen zeichnete ein Stimmungsbild.

So gaben immerhin 78 Personen (33,62 Prozent der Teilnehmer der Online-Umfrage an), dass für sie Silvester eine Nacht wie jede andere auch ist. 46 Personen (19,83% der Teilnehmer) stießen mit Sekt auf den Jahreswechsel an. Nur fünf Abstimmende (2,16 Prozent) zog es in ein Gasthaus.

Eine Online-Umfrage zum Jahreswechsel ergab, dass zumindest die Abstimmenden überwiegend "feiermüde" geworden sind.

Freude genommen

Hört man ein wenig in die Gesellschaft hinein, schwingt immer wieder eine Lustlosigkeit mit. "Wozu soll ich mich aufs Ausgehen freuen; wer weiß, ob das in ein paar Tagen überhaupt noch gilt", wurde den RegionalMedien NÖ gegenüber immer wieder einmal geäußert. Und auch die Feststellung "mir geht daheim nix ab" war oftmals zu hören. Eine traurige Entwicklung fürs Gesellschaftsleben!