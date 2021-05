BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der 2010 eröffnete Kindergarten in der Ternitzer Sonnwendgasse wurde im neu erschienenen ORTE-Band "Architektur in Niederösterreich 2010 – 2020" als beispielgebende Bildungseinrichtung aufgenommen.



(unger). "Im Rahmen eines Architekturwettbewerbes hat sich das Büro AllesWirdGut mit ihrem ÖKO-Konzept durchgesetzt und einen Kindergarten gestaltet, der mit seiner fortschrittlichen Konzeption unter Einbeziehung ökologischer Gesichtspunkte neue Maßstäbe gesetzt hat", so Bürgermeister Rupert Dworak.



ÖKO-Kindergarten

"AllesWirdGut" hat von 2008 bis 2010 ein bemerkenswertes, zukunftsweisendes Gebäude für die Stadtgemeinde Ternitz errichtet. Der flache Baukörper fügt sich harmonisch in die Umgebung ein und öffnet sich durch eine durchgehende Verglasung fast vollständig zu den beiden Gartenfronten. Die Dachlandschaft besitzt Auffaltungen im Bereich der beiden Bewegungsräume und über den Gruppenräumen, wodurch es hier Platz für Galerien mit Rückzugsbereichen und zusätzlichen Tageslichteinfall gibt. So kompakt der Kindergarten von außen wirkt, so luftig und hell ist er im Inneren. In alle Richtungen lassen sich Verbindungen herstellen, von allen Seiten dringt Tageslicht ins Gebäude und während andere Kindergärten durch Buntheit auffallen, gibt es hier zurückhaltende Erdtöne, helle Oberflächen und nur dort farbige Akzente, wo es um die Unterscheidung zwischen den einzelnen Gruppen geht. Eine wohltuende Strategie, die zeigt, dass Zurückhaltung und Eleganz auch beim Bauen für Kinder ihre Berechtigung haben.



Platz für jedes Kind ab zweieinhalb Jahren

Stadtrat Franz Stix: "Mit der Errichtung dieses 5-gruppigen ÖKO-Kindergartens haben wir eine Kindergarten-Offensive in Ternitz gestartet und sind heute in der Lage, jedem Kind ab zweieinhalb Jahren einen Kindergartenplatz anbieten zu können."