BEZIRK NEUNKIRCHEN. Eine Tageskinderbetreuung für 15 Ein- bis Drei-Jährige nimmt am 7. September den Betrieb auf. Noch gibt es freie Plätze.



hochgeladen von Thomas Santrucek

Mit Hochdruck gehen die Arbeiten am Bau der neuen Tageskinderbetreuung "Kindernest" und der 6. Kindergartengruppe in Kirchberg am Wechsel voran. Insgesamt 1,2 Millionen Euro kostet das Gesamtprojekt samt eigenen Bewegungsraum.

Für das Kindernest werden zwei Vollzeitarbeitsplätze notwendig. Die Kindergartenpädagogin Heidi Hirner wird die Tageskinderbetreuung leiten. Ihr zur Seite steht Sarah Mitter, die eine Ausbildung zur Kleinkinderbetreuerin absolviert. Bürgermeister Willibald Fuchs: "Das Kindernest ist 60 Quadratmeter groß und verfügt über Spiel- und Ruhe-Bereich, über eine zusätzliche Küche sowie über Toiletten für Kleinstkinder und einen eigenen Garderobenbereich." Die Betreuung ist sehr individuell gestaltet und kann von zwei Minimum zwei Halbtagen (130 Euro) bis zehn Halbtagen (370 Euro) gehen. Anmeldegebühr: 150 Euro. "Auch Mittagessen ist optional möglich", so Fuchs.

Infos unter kindernest@kirchberg-am-wechsel.at und 0664/3544275 oder bei der Gemeinde Kirchberg/Wechsel (Tel.: 02641/2226)