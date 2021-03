BEZIRK NEUNKIRCHEN. Vor 50 Jahren am 12.03.1971 im Schwarzataler Bezirksboten.

Die Einbrüche in die Pfarrkirchen von Puchberg und Grünbach, die am 22. Februar verübt wurden, konnten nun aufgeklärt werden. Als Täter wurde der 20-jährige Gerhard H., unsteten Aufenthaltes, verhaftet.

Bekanntlich brach der Täter, es war H., am 22. Februar in der Pfarrkirche Puchberg die Tür zur Sakristei auf und durchsuchte den Raum nach Geld, jedoch ohne Erfolg. Der Einbruch wurde kurz danach vom Pfarrer entdeckt.

Gerhard H. war schon vorher einmal durch die Kirchenhalle gegangen, dabei war er einer Kirchenbesucherin aufgefallen. Sie gab auch eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters.

Am selben Tag hatte H. auch die Pfarrkirche in Grünbach heimgesucht, dort einen Opferstock aufgebrochen und daraus einen Geldbetrag gestohlen, Weitere Kircheneinbrüche verübte der junge Mann in Enzersdorf, Mödling, Laxenburg, Gaaden, Retz, Bad Vöslau, Gumpoldskirchen, Baden und Sooß. In Vöslau stahl er einer Kirchenbesucherin die Geldbörse mit 105 Schilling Inhalt.

Nach seiner Verhaftung in Maria Enzersdorf gab H. an, dass er im Dezember 1970, als er noch beim Bundesheer war, in Uniform und mit einem Sturmgewehr bewaffnet, nach Wien zu seinem Vater gefahren war, um diesen zu erschießen. Er wurde aber auf dem Weg zu ihm von einer Funkpatrouille aufgegriffen und einer Militärstreife übergeben.