BEZIRK NEUNKIRCHEN. Regina Danov (FPÖ) stattete dem Tierschutz Schwarzatal in Ternitz einen Besuch ab. Mit dabei hatte sie eine kleine Spende.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. "Unlängst durften wir das Tierheim in Ternitz besuchen, welches aktuell mit tierischen Schützlingen voll belegt ist. Wie stets kümmert sich das Team rund um Leiterin Elisabeth Platzky mit sehr viel Herz und Hausverstand um die Bedürfnisse der vielen unterschiedlichen Bewohner", skizziert die Neunkirchner FPÖ-Gemeinderätin Regina Danov.

Neben zahlreichen Hunden und Katzen warten auch "Hubert und Staller" auf ein neues Zuhause.

Danov: "Wir erinnern uns: im Juli entkamen die beiden Schafe ihrem 'Besitzer' in Neunkirchen. Als dieser dann erfuhr, dass er sie ohne behördlicher Genehmigung nicht schächten dürfe, verzichtete dieser kurzerhand auf die Tiere, was für die beiden wiederum ein Glücksfall war. Die beiden Schafe kamen ins Tierheim, wurden Hubert und Staller getauft, und warten nun auf ein neues Zuhause. Was für Glückspilze."

250 Euro Spende

Mit einer Spende von 250 Euro greifen Danov & Co dem Tierheim ein wenig unter die Arme. "Dieses Geld stammt aus keiner Parteikasse, wir geben es privat und von Herzen", betont die FPÖ-Gemeinderätin.