BEZIRK NEUNKIRCHEN. Nachdem die Auswertung von Videoaufzeichnungen nicht den Durchbruch bei der Fahndung nach den Verursachern brachte, konzentriert sich die Polizei auf anderes Beweismaterial.



Ganz schön krachen haben es bislang unbekannte Täter in Ternitz lassen. Mehr dazu lesen Sie an dieser Stelle. Dabei sind zum Jahreswechsel zig Glasscheiben in der Ternitzer Bahnunterführung zu Bruch gegangen. Von der Auswertung von Videoaufnahmen unweit der Unterführung erhofften sich die Ermittler wertvolle Hinweise auf die Rowdys. Doch sie wurden enttäuscht.

Bezirkspolizeikommandant Oberstleutnant Johann Neumüller: "Die Videoaufnahmen haben keine Täterhinweise ergeben. Die Brandermittler untersuchen nun Pyrotechnikteile. Vielleicht liefern diese neue Erkenntnisse." Außerdem räumte Neumüller ein, dass die Polizei bei diversen Ärzten nachhakt, ob Böller-Verletzungen behandelt werden mussten. "Vielleicht hat sich einer der Täter ja bei der Aktion verletzt", so Neumüller.