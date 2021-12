BEZIRK NEUNKIRCHEN. Bravo: die Gloggnitzer Landjugend leistete ihren Beitrag beim Ö3-Weihnachtswunder.

Gemeinschaft und Zusammenhalt zeichnen die Landjugend im ländlichen Raum aus. Dabei vergessen die jungen Burschen und Mädels nie auf Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. "Die Landjugend Gloggnitz hat sich daher auch heuer wieder mit 300 Euro an einer Spendenaktion für das Ö3 Weihnachtswunder beteiligt", so Leonie Kirnbauer von der Landjugend.

Geld für Soforthilfefonds für Familien in Not

Auch in diesem herausfordernden Jahr hat die Landjugend gezeigt, was es bedeutet, zusammenzuhalten und gemeinsam zu helfen. Bereits zum dritten Mal hat die Landesspitze der größten Jugendorganisation im ländlichen Raum ihre Mitglieder und Funktionäre zu einer gemeinsamen Spende an das Ö3 Weihnachtswunder aufgerufen. Sämtliche Einnahmen kommen dabei dem Licht ins Dunkel Soforthilfefonds für Familien in Not in Österreich zugute.

Schon 2018 spendete die Landjugend Niederösterreich 42.350 Euro. Im Vorjahr stellte die Landjugend mit 104.350 Euro den Rekord für die größte Spende in der Geschichte des Ö3 Weihnachtswunders auf.