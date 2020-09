BEZIRK NEUNKIRCHEN. Vor 50 Jahren am 11.09.1970 im Schwarzataler Bezirksboten.

Zu einem Arbeitsunfall kam es Montag, den 7. September, gegen 7 Uhr 45 in Reichenau. Dabei zog sich der 17-jährige Maurerlehrling Franz K. aus Loitzmannsdorf eine schwere Verletzung zu.

Gegenwärtig führt die Baufirma Zetsch aus Gloggnitz eine Außen- und Innenrenovierung an der Pfarrkirche in Reichenau durch K., der bei der Firma beschäftigt ist, sollte an der Dachrinne der Kirche etwas richten. Um nicht am Stahlgerüst hinaufklettern zu müssen, ersuchte der Lehrling den Bauarbeiter Johann R. aus Reichenau, ihn mit der elektrischen Winde hinaufzuziehen.

Am Ende des Stahlseiles war mit einem Draht ein Eisenring befestigt. An diesem Ring hielt sich der Lehrling fest und ließ sich mit der Winde aufwärtsziehen.

Franz K. befand sich bereits in einer Höhe von sieben Metern, als der Draht dem Gewicht nicht mehr standhielt und riss. Der Lehrling stürzte ab und fiel unglücklicherweise auf das Kirchenportal. In bewusstlosem Zustand wurde er von der Rettung in die Unfall-Abteilung des Krankenhauses Neunkirchen gebracht. Der junge Bursch hat vermutlich eine Rückgratverletzung erlitten. Gegen Johann R. wurde wegen Fahrlässigkeit die Anzeige beim Bezirksgericht Gloggnitz erstattet.