BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Polytechnische Schule Ternitz startet in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Mayerhofer-Trajkovski mit der Initiative "Lehrlingsmatching" in die nächste Runde.



Von 31. Jänner 2022 bis 3. Februar 2022 treffen erneut motivierte Schüler der Polytechnischen Schule Ternitz, angehende Lehrlinge und Ausbildungsbetriebe in einem Speeddating der anderen Art (via Videogespräch) aufeinander. Dabei haben die Teilnehmer*Innen die Chance, durch kurze Vorstellungsgespräche Lehrstellen in den verschiedensten Branchen zu bekommen. Firmenanmeldungen sind per E-Mail unter lehrlingsmatching@mayerhofer-trajkovski.at möglich. "Wir freuen uns auf eine positive Veranstaltung mit vielen zufriedenen Schülern und Ausbildungsbetrieben", so Erich Santner, Direktor des Polytechnikum Ternitz. Jeden Nachmittag steht ein anderer Fachbereich im Fokus: Montag ... Holz/Bau | Dienstag ... Gesundheit, Schönheit, Soziales und Tourismus | Mittwoch ... Handel/Büro | Donnerstag ... Metall/Elektro/Mechatronik.

Lehrlingsmatching

Online via Videoschaltung

31. Jänner bis 3. Februar

jeweils ab 13:30 Uhr