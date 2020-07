BEZIRK NEUNKIRCHEN. Beim Sommerfest und "Fußballtennisturnier" am 19. Juli in Grünbach war eine Teilnehmerin dabei, die am 22. Juli positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Foto: Pixabay

hochgeladen von Thomas Santrucek

Der Grünbacher Fu´ßballverein organisierte ein Sommerfest. Da war aber auch eine Spielerin dabei, die wenige Tage danach positiv auf das Coronavirus getestet wurde. "Die Gesundheitsbehörden der Bezirkshauptmannschaften Wr. Neustadt (dort wohnt die Frau) und der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen sind gerade dabei das erforderlichen Contacttracing durchzuführen und werden danach die notwendigen Maßnahmen anordnen", teilt Bürgermeister Peter Steinwender brandneue Informationen, die er von der Bezirkshauptmannschaft bekommen hat: "Es ist aber noch nicht klar, ob wir Infizierte haben."

Bürgermeister Peter Steinwender

hochgeladen von Thomas Santrucek

Bei Symptomen bitte die 1450 wählen

Alle, die sich auf dem Fest aufgehalten haben und typische Symptome aufweisen, werden aufgefordert bei 1450 anzurufen, um sich testen zu lassen. Weiters wird empfohlen bei Symptomen sofort daheim zu bleiben und das Testergebnis abzuwarten.