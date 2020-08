BEZIRK NEUNKIRCHEN. Nachdem eine Frau in einem Waldstück Opfer von drei Sex-Tätern wurde, bieten die Ternitzer Boxer ihre Hilfe an.

hochgeladen von Thomas Santrucek

Eine Frau gab bei der Polizei an, beim Joggen in einem Waldstück zwischen Ternitz und Neunkirchen von drei Männern vergewaltigt worden zu sein (mehr dazu hier). Seither läuft einerseits die Suche nach den drei Tätern mit südländischem Äußeren und nach Zwei Zeugen – ein Pärchen mit Hund. Dieses Paar hat sich bislang leider nicht bei der Polizei gemeldet, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Bezirksblätter-Anfrage am 5. August erklärte.

Angebot für Frauen

Diesen Übergriff nimmt aber auch Maximilian Ak, Vorstand vom Boxclub Ternitz, zum Anlass, Frauen aus der Opfer-Rolle zu helfen: "Der Boxclub Ternitz möchte sich mit Unterstützung unserer Sponsoren für den Selbstschutz von Frauen einsetzen. Deshalb bieten wir einen kostenlosen Selbstverteidigungskurs für Frauen an."

Mix aus Kampfsport

Der Kurs mit zehn Trainingseinheiten baut darauf auf, dass Frauen sich rasch aus den Fängen von Tätern befreien und flüchten können. Er wird Elemente aus dem Boxsport, aus Brazilian jiu jitsu und dem Ringen beinhalten. Unterstützt wird der Box Club Ternitz dabei von dem Austrian Profi Mixed Martial Arts Champion Christian Draxler. Stattfinden soll die Frauen-Selbstverteidigung im September dieses Jahres.

Die Kosten für den Kurs tragen AT Automobile, Eissalon di jimmy, Reinigungswelt Wiener Neustadt, Maximilian Ak Immo-Company und der Box Club Ternitz.

Zur Sache

Anmeldung und Infos bei Islam Paragulgov (0660/4227098) oder Maximilian Ak (0660/9201086).