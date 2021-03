BEZIRK NEUNKIRCHEN. Köpferauchen für die zukünftige Entwicklung des Schwarzatals bei den Vertretern der Kleinregion. Eine Umfrage liefert wertvolle Impulse.

Rückblickend auf die Entwicklung und Stärkung der Kleinregion in den vergangenen Jahren wurden die Ergebnisse einer kurzen Gemeindeumfrage vorgestellt.

Breit gefasster Arbeitsauftrag

So sieht sich die Kleinregion in ihrer "Identität 2050" klima- und umweltbewusst sowie technologisch innovativ. Es findet sich noch einiges auf der "to do"-Liste. Etwa:

Glasfaserausbau

schnelleres Internet

Stadtpark-Attraktivierung

Wanderwege planen (sanfter Tourismus)

Fitnesspark

Digitalisierung der regionalen Kundenbindung (z.B. "Bonbon" Ternitz)

Wohnbauprojekte für alle Generationen

Anschluss für Öffi-Verkehr

Gemeindezentrum und Marktplatz

familienfreundliche Gemeinde

Betreuungsangebote für Kinder

Radkonzept

Radbasisnetzplanung

Klima-Ferienspiele

Entwicklungskonzept

Öffentliche E-Tankstellen

Abstimmung bei Gemeindeförderungen

Kleinregionsstrategie in Arbeit

"Um zukünftig eine gemeinsame, einheitliche Vision und die Umsetzung der geplanten Ziele verfolgen zu können, arbeiten die Gemeindevertreter der Regionsgemeinden aktuell an einer Kleinregionsstrategie. Diese wird die wichtigsten Zukunftsthemen aufgreifen und als Grundlage für die Gemeinde- und Regionsentwicklung der nächsten Jahre dienen", so der Ternitzer Vizebürgermeister und Regionsobmann Christian Samwald.