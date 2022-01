BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ein Stadttheater und Kino waren vor 100 Jahren Teil des Gesellschaftslebens in der Bezirkshauptstadt.

Eine kulturelle Bereicherung nach dem Krieg war das Neunkirchner Stadttheater, das inzwischen aufgelassen wurde. Ein Anwalt aus Wien, Dr. Krüger, der 1919 nach Neunkirchen zog, wollte Theaterdirektor sein und gründete sein eigenes Theater. In kurzer Zeit hatte er ein Musikensemble und Schauspieler - unter ihnen auch einige Burgschauspieler - für Vorstellungen organisiert. "Das Theater im Biewaldgasthaus, am Stadtpark gelegen, war sehr professionell aufgezogen und bis 1929 sehr gut besucht. Der Betrieb wurde wahrscheinlich wegen wirtschaftlichen Umständen Ende der 20er eingestellt und es wurde nie wieder versucht, ein Theater in Neunkirchen zu etablieren," berichtet Stadtarchivar Benedikt Wallner.

Maler und Archäologe

Der gelernte Maler Fritz Weninger führte viele Jahre das Neunkirchner Stadtmuseum. "Weninger hat zum Beispiel für Gulasch und Bier den römischen Plattensarkophag geborgen. Besonders erwähnenswert ist, dass er die Skizzen bei den Grabungen selbst angefertigt hat. Wir haben in unserem Archiv von ihm auf einer Mannerschachtel oder Serviette vom Bräuhaus gefertigte Skizzen. Sein Vorteil als Maler, er hat die Grabungen super gezeichnet und nach vorne gebracht", so Benedikt Wallner.

Erstes Kino

So manch einem Leser wird noch das Aberlkino in Erinnerung sein, auch bekannt als der Neunkirchner Biograph. Das Ehepaar Aberl war anfangs mobil mit seinen Lichtspielen unterwegs, bis es sich mit seinen Lichtspielen seßhaft machte und das Kino mit modernster Technik austattete. Bis in die 60er ist der Betrieb gut gegangen, bis der Fernseher das Eigenheim eroberte. "Als sich 1921/22 die Wirtschaft wieder stabilisierte, war das Aberlkino für die Einheimischen eine Möglichkeit rauszukommen, sich sonntags fein zu machen um ins Kino zu gehen. Für die Menschen waren das die ersten bewegten Bilder, Filme aus Hollywood und Informationsfilme. Aus Erzählungen weiß man, dass das Aberlkino Treffpunkt für Dates und eine Knutschecke war", schmunzelt Museumskustodin Vanessa Staudenhirz. "Klar gab es in den 20ern auch das Theater in Reichenau und Kultur am Semmering, aber die Veranstaltungen wurden von Wienern für Wiener gemacht, nicht für die Einheimischen," so Staudenhirz.