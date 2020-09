hochgeladen von Thomas Santrucek

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Pittens Gemeinderat hat ein Parkverbot für die Bergstraße erlassen. Für das Bürgerforum riecht das nach Schikane.

Strametz im unteren Bereich der Bergstraße. Hier ist üppig Platz für Einsatzfahrzeuge.

Ein neues Halte- und Parkverbot in der gesamten Bergstraße sorgt für böses Blut zwischen SPÖ und dem Bürgerforum. Laut Bürgerforum-Gemeinderat Oliver Strametz hätten vor allem ältere Anrainer unter dem Parkverbot zu leiden, weil ihnen nun ein Fußmarsch mit Einkäufen bergwärts zugemutet wird. Vor allem im Winter sei dies ein Risiko für die Bergstraßen-Anrainer.

Davon abgesehen, dass Strametz selbst Anrainer in der Bergstraße ist, kann er die Begründung der SPÖ für das Halte- und Parkverbot nicht nachvollziehen. Laut Bürgermeister Helmut Berger (SPÖ) sei das Parkverbot aus Gründen der Sicherheit nämlich höchst notwendig: "Am Anfang der Bergstraße ist es breiter, weiter oben wird es ganz eng. Bei Einsätzen von Rettung ist Feuerwehr geht es möglicherweise um Lebensrettung und nicht darum, dass einige Personen die Straße als ihren Privatparkplatz benutzen können."

Strafsanktion wird dementiert

Über Jahrzehnte störte sich niemand am Parkverhalten in der Bergstraße. Damit nicht die gesamte Fahrbahn wild zugeparkt wird, wurden vor einigen Jahren Zickzack-Linien aufgepinselt. Diese Flächen müssen frei bleiben, um die Einsatzfahrzeuge nicht zu behindern. Das war bislang genug.

Hinter vorgehaltener Hand wird gemunkelt, das Verbot sei eine Strafsanktion, weil einige Bergstraßen-Anrainer gegen die Verpachtung eines gemeindeeigenen Waldstücks an einen Pittener für 30 Jahre protestiert hätten. Der Bürgermeister bestätigt diese These jedenfalls nicht.

Warum also gerade jetzt das Parkverbot, Herr Bürgermeister? Berger: "Die Idee hat es schon bei Übungen gegeben. Aber natürlich überlegt man lange ob und wie man etwas macht."