PAYERBACH. Am vergangenen Samstag ging die Ö3-Disco im Payerbacher Park über die Bühne.



Das junge Publikum war in Feierlaune, als der Payerbacher Park erneut zu einer Partyzone verwandelt wurde. Ö3-Dj Johnny Mayerhofer heizte die Stimmung an. Er mixte aktuelle Party-Hits und Klassiker der Pop-Musik direkt im Pavillon, welcher vorab noch mit einigen Blitz- und Laserlichtern bestückt wurde.

Gesichtet wurden unter anderem: Alma Horvath, Selina Jahrl, Vanessa Umreich, Leonie Luttenberger, Simon Guszmann, Florian Macher, Leonie Kolano, Leon Göttler, Joy Marsoun, Adrian Ortis und Felix Lüders.