BEZIRK NEUNKIRCHEN. Jähes Ende für Herbert Schwarz und seinem Lokal "Platzhirsch" am Neunkirchner Hauptplatz. Wie der Gastronom erklärt, will er Österreich dem Rücken kehren. Es soll Richtung Bali gehen.

Er hatte bereits darauf hingewiesen, dass er Neunkirchen demnächst den Rücken kehren werde; nur den Zeitpunkt hatte Herbert Schwarz, Betreiber des "Platzhirsch" in Neunkirchen vorerst noch offen gelassen und um Diskretion gebeten.

Dem kamen die RegionalMedien NÖ nach. Nun nimmt Schwarz via Socialmedia Abschied aus der Gastro-Szene. Immerhin 26 Jahre war Schwarz (vormals Pallauf/Mister P.) als Gastronom tätig.

In einem Posting heißt es: "Schweren Herzens geben wir Euch bekannt, dass der Platzhirsch in Neunkirchen leider für immer seine Türen schließt." Er spricht darin einen neuen, anderen Lebensstandort für sich und seine Gattin an. Bali war etwa im Gespräch.

Dem Vernehmen nach wird es einen Nachfolger für das Lokal geben, der zur gegebenen Zeit bekannt gegeben werden soll.