BEZIRK NEUNKIRCHEN. Beunruhigende Szenen konnten Passanten in Pottschach beobachten: Polizeibeamte legten kugelsichere Westen an, griffen zu Sturmgewehren und erkundeten ein Anwesen.



Am späten Nachmittag des 7. April wurde bei der Polizei angezeigt, dass ein Mann mit einer Waffe hantieren soll. "Entsprechend dieses Bedrohungsbildes schützten sich die Kollegen", erklärte Gruppeninspektor Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf BezirksBlätter-Anfrage.

Die beschriebene Person konnte auch tatsächlich angetroffen und kontrolliert werden. Eine Waffe gab es aber nicht. "Falscher Alarm", so Schwaigerlehner.