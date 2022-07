BEZIRK NEUNKIRCHEN. Mit kugelsicheren Westen rückte gestern die Polizei Gloggnitz, unterstützt von Kollegen der schnellen Reaktionskräfte, im Bereich des Penny Supermarktes aus. Grund: ein älterer Herr in einer Ausnahmesituation, der aber auch legal eine Schusswaffe besaß.



Bezirkspolizeikommandant Oberstleutnant Johann Neumüller bestätigte auf BezirksBlätter-Anfrage den Einsatz, der sich am 1. Juli am späten Nachmittag in der Alpenstadt zugetragen hat. Demnach habe ein Todesfall im Umfeld des älteren Gloggnitzers dazu geführt, dass dieser Suizid-Wünsche äußerte. "Weil er legal eine Schusswaffe besaß, waren die Kollegen sehr vorsichtig", so Neumüller.

Dem Psychiater vorgeführt

Im Zuge einer Verkehrskontrolle unweit des Penny Supermarktes konnte die Polizei schließlich den Mann festnehmen. Eine Waffe hatte er nicht dabei. Wie Neumüller erklärte wurde der Gloggnitzer in die psychiatrische Abteilung überstellt. Bei einer Hausdurchsuchung wurde die Waffe sichergestellt.