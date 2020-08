BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Rax-Seilbahn steht aufgrund technischer Probleme derzeit still.

Foto: Roman Zach-Kiesling

Laut Bernd Scharfegger, Geschäftsführer Scharfeggers Raxalpen Resort, handele es sich um eine Störung der Antriebselektronik.

Das perfekte Zusammenspiel zwischen Motor, Computer und Mechanik stellt jedoch ein wesentliches Element für einen hohen Fahr- und Sicherheitskomfort dar. "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung und sind zuversichtlich, dass wir am 1. September wieder in Betrieb gehen können", so Scharfegger: "Alle bereits online gebuchten Tickets bleiben selbstverständlich gültig und können an einem beliebigen Termin genutzt werden. Eine Rückerstattung ist ebenfalls möglich."