BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ein Bahnkunde will eine Ungerechtigkeit im Zusammenhang mit Corona-Sanktionen bemerkt haben. Denn während Cafés und Gasthäuser schließen mussten, läuft in ÖBB-Waggons der Verkauf von Snacks und Getränken ungehindert weiter.

Aufgefallen ist der ÖBB-Service neulich im Schnellzug nach Wien, Abfahrt Gloggnitz 6.11 Uhr. Andere "Gastronomen" zahlen Strafe, wenn sie trotz Corona bewirten.

Das Bordrestaurant

Die ÖBB dazu: "Das Bordrestaurant/ Bordbistro ist von 6 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. In der Zeit von 19 Uhr bis 6 Uhr ist das Bordrestaurant/ Bordbistro geschlossen. In dieser Zeit steht ein/e ServicemitarbeiterIn zur Verfügung, bei dem/der gewünschte Speisen und Getränke an den Sitzplatz bestellt werden können", erklärt Christopher Seif von den ÖBB die Verpflegungs-Modalitäten im Zug.

Wer ÖBB-railjet in der First Class und in der Business Class nutzt, kommt in den Genuss eines "Online-Lieferservices". "Da können die Speisen und Getränke auch online über das Railnet bestellt werden", so Seif.