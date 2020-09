BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ein Slowakischer Autofahrer (23) und sein Mitfahrer (49) sterben in Pitten.

Ein 23-jähriger slowakischer PKW-Lenker fuhr am 9. September, gegen 16.15 Uhr, von Pitten kommend in Richtung Schwarzau am Steinfeld. Bei der Eisenbahnkreuzung fuhr der Autofahrer trotz Rotlichtsignal in die Bahnübersetzung ein. Just in dem Moment kam aus Richtung Wiener Neustadt ein Triebwagen der ÖBB. Der Pkw wurde erfasst, mitgeschliffen und weggeschleudert. "Der Lenker und sein 49-jähriger slowakischer Beifahrer kamen durch den Unfall zu Tode", berichtet die Polizei. Am Triebwagen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bahnstrecke musste für die Bergung der beteiligten Fahrzeuge gesperrt werden.