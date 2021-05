PITTEN. Eröffnung des begehbaren Museumswegs am 29. Mai. Gemeinde bekam 2020 das Museumsgütesiegel verliehen und bietet nun die Möglichkeit, in die Vergangenheit Pittens einzutauchen.



Die Pittener Museumsverantwortlichen nutzten die coronabedingte Kulturpause, um neue Ideen für die Präsentation des Museums zu entwickeln. "2020 bekamen wir das Museumsgütesiegel verliehen. Für unsere Gemeinde eine tolle Bereicherung und eine Auszeichnung, die sehr viel Mühe erforderte.", schilderte Bürgermeister Helmut Berger. Ebenso war bei der Eröffnung der Landtagsabgeordnete Hermann Hauer vor Ort: "Ein spezielles Lob und riesiges Dankeschön an alle, die ihr Herzblut in dieses Projekt gesteckt haben. Es ist etwas Tolles gelungen."



Stichwort Bewegung

Aufgrund des aktuellen Themas "Museum bewegt", schuf das Museumsmanagement Niederösterreich einen begehbaren Weg für die Gestaltung des Museumsfrühlings. Für die Besucher besteht also die Möglichkeit, gemütlich durch den Schagererpark zu flanieren und bei den 25 Stationen einen kleinen Abstecher in die Vergangenheit Pittens zu wagen. Ein kleiner Exkurs in die Geschichte der Gemeinde für jedermann.