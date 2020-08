Wenn man in der DR bolza schünemann Straße entlang geht, kommt einem dieser Anblick entgegen. Lieber Verursacher, wenn man den Dreck schon im Auto hat, könnte man das auch locker zur Grünen Tonne bringen. Ist auch nicht viel weiter als den Scheiss dort einfach entsorgen. Er dürfte jedoch nicht der einzige Dreckspatz sein, denn Gegenüber VOM Schrottplatz BEIM Abgang ZUM Wasser befinden sich herrlich große Blumentöpfe die mit Beton gefüllt einfach in die Büsche geworfen wurde, schön in den Urwald. Bei der Grünen Tönne würde man auch Ihnen helfen, den Dreck aus dem Auto zu holen!

Sowas muss einfach nicht mehr sein!