BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Junge Generation Neunkirchen Stadt veranstaltet ein Osterschätzspiel mit einem Glas, gefüllt mit Schokoostereiern.

Von 26. März bis 2. April (bis 17 Uhr) läuft das große Osterschätzspiel. Wolfgang Jahrl: "Es gilt die Anzahl möglichst genau zu schätzen. Wer am nächsten bzw. genau an der Anzahl dran ist, gewinnt das Glas samt Inhalt."

Die Preisübergabe ist für 3. April, um 10 Uhr, vor der Neunkirchner Buchhandlung Reithmeyer – dort findet sich auch während des Aktionszeitraumes das gefüllte Glas in der Auslage. Einsendungen (Name plus Schätzung) als SMS oder WhatsApp an 0677/64178053.