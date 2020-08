BEZIRK NEUNKIRCHEN. Das klare Ziel: gemeinsam eine nachhaltige Region entwickeln.

Der Geschäftsführer der Semmering Hirschenkogel Bergbahnen, Nazar Nydza, und Walter Hummer, Geschäftsleiter der Raiba NÖ-Süd Alpin, haben eine langfristige Kooperation unterschrieben. Gemeinsame Veranstaltungen, Projekte, Aktionen werden im Sommer 2020 und im Winter 2020/2021 erfolgreich umgesetzt. Die ersten Schritte sind getan und sehr vielversprechend.

Wachstum für Zauberberg

Die Kooperation zwischen den Semmering Hirschenkogel Bergbahnen und der Raiffeisenbank NÖ-Süd Alpin gewährleistet das ständige Wachstum in der Region Semmering. Der Zauberberg präsentiert sich mit den bekannten Sommerangeboten, wie Wandern, Bergerholung, Dr. Erwin Pröll - Milleniumswarte, Mountain Cart, Monsterroller und Bikepark. Der Berg bebt jeden Tag und das Freizeitsangebot wird immer breiter.

Die laufenden Tätigkeiten orientieren sich auf die Erweiterung vom Freizeitsangebot in der Region Semmering. Heuer sind die Reservierungen bis zu 45 Mountaincarts am Hirschenkogel möglich. Mit einer Mountaincart-Schnupperkarte zum Preis von nur 14,50 Euro wird der actionreiche Spaß für Kinder garantiert.

Neu: Streichelzoo für Kinder

Seit Juli dieser Saison gibt es einen kleinen Streichelzoo mit sechs Schafen neben dem Liechtensteinhaus bei der Hirschenkogel Bergstation. Die Strecken im Bikepark Semmering werden intensiv ausgebaut und vor kurzem hat auch das Auner Austrian Gravity Series Downhill Rennen 2020 erfolgreich stattgefunden. Der Event ist auch von der Raiffeisenbank gesponsert worden und diese Veranstaltung hat gezeigt, dass man trotz der speziellen Corona-Bedingungen einen sicheren Event gelungen in Österreich zurzeit durchführen kann.

Rüsten für den Weltcup

Im Sommer denkt man schon an den Winterbetrieb, damit die nächste Skisaison noch mehr Spaß für die Gäste vom Zauberberg bringt. Um den Anforderungen am Markt weiterhin gerecht zu werden, sind im Sommer 2020 weitere Projekte realisiert. Durch die wichtigen Projekte zur Effizienzsteigerung wird man auch sich bestens für den Audi-FIS Weltcup am 28.-29. Dezember 2020 gemeinsam vorbereiten können.

Das Team vom Hirschenkogel geben ihr Bestes, damit der Urlaub im Heimatland immer zum tollen Erlebnis wird. Die gegenseitige Unterstützung von den Unternehmen in der Region macht die Arbeit einfacher und effektiver.