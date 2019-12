BEZIRK NEUNKIRCHEN. Brandeinsatz hieß es am frühen Nachmittag des 22. Dezember im Gemeindegebiet Ternitz.

hochgeladen von Thomas Santrucek



An den Folgen eines Feuers, das in einem Schweinestall in Ternitz-St. Johann ausgebrochen war, kamen fünf Schweine ums Leben. Weitere Tiere werden veterinär-medizinisch untersucht. Ein Mitglied der Bauernfamilie alarmierte die Feuerwehr, die letztlich einen größeren Brand verhindern konnte.

Die Brandursache wird derzeit von der Polizei ermittelt.



Bleiben Sie dran, wir tun es auch.