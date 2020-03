Bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg wurde heute das Engagement der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Warth rund um die Unfallprävention von der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) mit der Verleihung der Sicherheitsplakette gewürdigt. Denn am Lehr- und Versuchsbetrieb sowie in den Lehrwerkstätten steht die Minimierung von Sicherheitsrisiken an oberster Stelle, um das Arbeitsumfeld sicherer zu machen.

„Wir legen großen Wert darauf, dass die Schülerinnen und Schülern im praktischen Unterricht auf die Arbeitssicherheit achten und ein Bewusstsein für gefährliche Arbeiten entwickeln. Schließlich wird ein Großteil der Unfälle durch Unachtsamkeit verursacht, was mit dem richtigen Wissen und einer gezielten Schulung vermieden werden kann“, betont Direktor Franz Aichinger. „Für die Erlangung der Sicherheitsplakette wurde der landwirtschaftliche Schulbetrieb sicherheitstechnisch geprüft und es erfolgte eine Betriebsberatung zur Förderung der Gesundheit der Menschen am Arbeitsplatz“, informiert Karl Wurmbrand, Sicherheitsbeauftragter der LFS Warth.

Gerade bei Arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft gibt es zahlreiche Gefahrenquellen, die es zu erkennen gilt, um die Arbeitssicherheit zu erhöhen. Für die angehenden Hofübernehmerinnen und -übernehmer der Fachschule Warth ist daher die effiziente Unfallprävention ein wichtiger Teil der Ausbildung, um Unfälle wirkungsvoll zu vermeiden und gesundheitliche Belastungen zu reduzieren.