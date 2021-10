BEZIRK NEUNKIRCHEN. Drei Menschen wurden verletzt, als sich im Viktor-Frankl-Steig ein Felsblock löste. Mehr dazu an dieser Stelle. Doch das Unglück war vermeidbar.



In dem einschlägigen Kletterforum www.bergsteigen.com wird gewarnt, dass es sich bei diesem Steig um eine sehr brüchige Neutour handle. Demnach gebe es nur ein paar "recht gute Stellen". "Der Rest ist Bruch", kommentierte ein Bergfex.

Nicht zeitgemäß

"Brüchige Touren hat es schon immer gegeben. Die Frage ist, ob eine Neutour durch brüchiges Gelände zeitgemäß ist. Ich finde nicht", so Rudolf Holzer, Ortsstellenleiter der Bergrettung Grünbach/Schneeberg.

Eigenverantwortung gefragt

Im Alpinraum werde noch viel Wert auf Eigenverantwortung gelegt. Der erfahrene Bergretter meinte ferner, er würd nicht unter einer Seilschaft in eine Tour einsteigen. "Da such ich mir etwas anderes", rät Holzer.

Im Gespräch mit den Bezirksblättern Neunkirchen wurde vom Berg- und Skiführerverband NÖ/Wien bereits auf die Problematik des Neurouten-Wuchses in brüchigem Gelände – vorwiegend auf der Hohen Wand – hingewiesen. "Wir weisen darauf hin, wenn eine Route objektiv gefährlich ist. Es geht darum, Linien zu verhindern wie sie in der Vergangenheit entstanden sind, die einfach brüchig sind", bemerkte Stephan Binder, Vorsitzender des Berg- und Skiführerverbandes NÖ/Wien im Gespräch im August. Mehr dazu lesen Sie an dieser Stelle.