BEZIRK NEUNKIRCHEN. Jetzt gilt es wieder das Interesse bei den Neunkirchen-Besuchern zu wecken, verstärkt in die Bezirkshauptstadt zu kommen, um Einkäufe zu tätigen.

Auch die Gastronomie erwartet all jene, die gute Küche zu schätzen wissen. Die Stadtgemeinde trägt ihr Scherflein dazu bei, den heimischen Betrieben ein wenig unter die Arme zu greifen.

Bürgermeister Herbert Osterbauer: "So gibt es zum Beispiel Subventionen von maximal 250 Euro für Veranstaltungen, vorausgesetzt der Organisator nimmt selbst auch Geld in die Hand." Aber auch die acht Litfaßsäulen der Stadtgemeinde dürfen kostenlos für Events plakatiert werden. Auch bei der Schanigarten-Abgabe kommt die Stadt den Wirten entgegen.

Gewinn-Schmankerl

Vor allem erhofft sich Neunkirchen mit einem Gewinnspiel in Kooperation mit dem Verein aktive Wirtschaft Impulse für die Stadtbelebung. Dabei winkt die Verlosung von Einkäufen im Gesamtwert von 5.000 Euro. Wie man dabei ist? Indem man die Originalrechnung eines Einkaufs in Neunkirchen bis zum 7. September, 12 Uhr, im Rathaus abgibt.