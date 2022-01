BEZIRK NEUNKIRCHEN. Diese Tragödie lässt keinen kalt: ein Familienvater brachte sich und seine Tochter Elena (6) um, indem er mit dem Kind auf den Zusammenstoß mit einen Zug wartete. Mehr dazu hier. Michael Scherr kannte das Kind und unterstützt eine Spenden-Aktion.

"Mir geht das sehr ans Herz", erzählt der Neunkirchner Michael Scherr. Denn der OBI-Mitarbeiter kannte das Kind: "Seine Mutter und die Mama meines Sohnes waren im gleichen Zimmer im Krankenhaus. Mein Sohn kam am 25. März zur Welt; ihre Tochter am 26. März. Seither kenne ich sie."

Scherr kann gut nachvollziehen, was die Mutter des getöteten Mädchens durchmacht: "Um ihr bezüglich der kommenden Kosten unter die Arme zu greifen, hat die Schwester ein Spendenkonto eröffnet. Und das unterstütze ich."