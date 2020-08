Am Samstag, den 15. August 2020 fand die Spielplatzwanderung der Gemeinde Schwarzau am Steinfeld zu den neuen Spielplätzen in den drei Ortsgebieten statt.

„Jedes Kind erhielt einen Spielepass und eine Landkarte, auf der die verschiedensten Stationen, in Schwarzau am Steinfeld, Föhrenau und Guntrams verzeichnet waren. Egal, wo die Kinder ihre Wanderung auch gestartet haben, gab es bei einem vollen Spielepass ein Geschenk der Gemeinde“ erklärte Bürgermeisterin Evelyn Artner. Beim Geschenk handelte es sich um einen Gemeindeturnbeutel, gefüllt mit kleinen Überraschungen.

Ein herzliches Dankeschön an unsere Dorferneuerungsvereine aller drei Ortsteile, sowie bei der Freiwilligen Feuerwehr Föhrenau und dem Sportverein Breitenau Schwarzau, welche die Spielstationen für die Kinder vorbereitet haben.

Im Zuge der Veranstaltung fand auch die feierliche Segnung der Spielplätze, durch Pater Raphael Chika Ogoke (Pfarrgemeinde Lanzenkirchen) und Pater Martin (Pfarrgemeinde Schwarzau am Steinfeld) statt.

Ein herzlicher Dank gilt auch unseren Sponsoren, welche die Veranstaltung möglich gemacht haben.