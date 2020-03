BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der neue SPÖ-Spitzenkandidat, Ex-Vizebürgermeister Klaus Hofer, fordert: "Projekt Kinderspielplatz rasch umsetzen".

"Trotz Neuwahlen dürfen keine bereits beschlossen Projekte auf die lange Bank geschoben werden", meint Hofer und drängt auf den "sofortigen Baubeginn für den Kinderspielplatz." Schließlich sei der Ankauf von Kinderspielplatzgeräten und die Neugestaltung des Kinderspielplatzes inklusive eines Motorik Parks um rund 96.000 Euro noch in der abgelaufenen Gemeinderatsperiode einstimmig beschlossen worden.

Einstimmiger Beschluss liegt vor

Klaus Hofer: "Ich habe das gesamte Projekt für den neuen Spielplatz Schwarzau und die Adaptierung in Guntrams und Föhrenau fertig ausgearbeitet, es liegt auch ein einstimmiger Gemeinderatsbeschluss vom 9. Dezember 2019 vor und die Finanzierung ist gesichert." Hofer sieht in der Umsetzung einen reinen Formalakt und will keine Ausreden gelten lassen: "Bereits im heurigen Frühjahr sollen die Kinder am neuen gestalteten Kinderspielplatz spielen können."



Projektdetails

Kosten für den Kinderspielplatz: 42.510 Euro

Schwarzau Motorikpark, Anlage für Jugendliche: 34.114 Euro

Neue Seilbahn für Spielplatz Guntrams: 3.200 Euro

Schaukel & Kletterkombination für Spielplatz Föhrenau: 13.380 Euro

Schaukel für Kindergarten Föhrenau: 2.800 Euro