BEZIRK NEUNKIRCHEN. Echte Unterstützung für Neunkirchens Wirte am 22. August.

Regina Danov

Foto: FPÖ Neunkirchen

hochgeladen von Thomas Santrucek

Die ÖVP-Grüne-Stadtregierung sagte das Stadtfest 2020 wegen Corona ab (die BB berichteten). "Dabei hätten die Betriebe, Wirte und Geschäfte eine Rückkehr zu einer echten Normalität bitter nötig", finden die SPÖ- und FPÖ-Opposition.

Also organisieren Neunkirchens SPÖ und FPÖ ein alternatives Fest, das "an Sta(d)ttfest". "Als echte Unterstützung für unsere Wirte haben wir als Unterstützungskomitee NK einen Tag mit vier Programmpunkten auf die Beine gestellt, der sich sehen lassen kann, nämlich gemeinsam, rasch und unbürokratisch, ganz nach dem Motto: 'Wo ein Wille, da ein Weg!'", erklärt FPÖ-Gemeinderätin Regina Danov.

Das Programm für 22.8. auf dem Hauptplatz und Holzplatz

1. 15:45 MÖP Figurentheater spielt Kasperl powered by FPÖ NK

2. 17:00 MEDLEY MUSICAL   powered by SPÖ NK

3. 18:30 MUSICA ITALIANA     powered by FPÖ NK

4. 20:30 BAND DOTCOM    powered by SPÖ NK

MÖP Figurentheater

Die auf dem Hauptplatz aufgestellte Mini-Bühne ist gerade recht für den sympathischen und anarchistischen Kasperl. Vom MÖP Figurentheater wird das Stück „Kasperls Picknick“ gezeigt. Die Kinder bekommen ein Eis und ein Getränk.

Konzert am Hauptplatz

Die diplomierte Musicalsängerin Stefanie Gürtler gibt am Hauptplatz ab, 17 Uhr, Medley Musical zum Besten.

Pianistin am Holzplatz

Eine Berufspianistin spielt ab 18:30 Uhr vor dem CULT ITALIA italienische Schlager, Klassiker, Oper-/ und Operettenauszüge.

DOTCOM live

Den Abschluss bildet die Band DOTCOM mit Sängerin Nora Sigart ab 20.30 Uhr auf dem Hauptplatz.

Der Eintritt ist frei.