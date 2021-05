SEEBENSTEIN. Das traditionelle Lauf-Event in Seebenstein ging letzten Samstag den 29. Mai gut über die Bühne.

Bei perfekten Laufwetter starteten ambitionierte Hobbylaüfer, wie Profis und Kinder bei der alljährlichen Lauftour in Seebenstein. Das Organisationsteam des Fremdenverkehrs- und Dorferneuerungsvereines Seebenstein (FVDV) rund um „Alex Weinert“ war zuvor bereits in enger Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde, um allen Teilnehmern und Besuchern eine sichere Laufveranstaltung bieten zu können.

Diese Veranstaltung bestand aus einem Berglauf, welcher in diesem Jahr auch den erfolgreichen Auftakt der „Buckltour“ darstellt. Es traten insgesamt 92 Bergläufer im Rennen auf den Türkensturz gegeneinander an. Der Markt Piestinger „Andreas Postl“ konnte mit einer Zeit von 0:31:31 einen neuen Streckenrekord erzielen. Bei den Damen führte „Anna Swoboda“ mit einer Zeit von 0:40:35 knapp vor Irene Reichl (0:40:38), und Eva-Maria Bauer (0:40:51) das Feld an.

Kinderläufe im zweiten Teil der Veranstaltung

Auch Kinder des Kindergartens Seebenstein, sowie der Volksschule Seebenstein wurde von den kleinen Teilnehmern/innen sehr gut angenommen. Nach dem erfolgreichen Lauf durften sich die kleinen Athleten beim Buffet stärken.

“Wir sind sehr zufrieden, dass die Veranstaltung wie geplant ablaufen konnte. Dafür danken wir auch den Verantwortlichen bei der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen, die uns bei Detailfragen während der Vorbereitung unterstützten. Am meisten freut uns, dass sich die ganze Planung ausgezahlt hat, und zahlreiche Läufer gekommen sind. Man merkte, dass Läufer, Kinder und Eltern sehr froh waren, dass diese Veranstaltungen wieder möglich gemacht wurden“, so Alexander Weinert (GGR-ÖVP)