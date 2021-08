BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Betreiber des Neunkirchner Einkaufszentrums Panoramapark organisierten ein Sommergewinnspiel mit Hauptpreisen zwischen 1.000 und 5.000 Euro. Die Gewinner waren überwältigt.



Den Hauptpreis – Panoramapark-Einkaufsgutscheine im Wert von 5.000 Euro – durfte die Breitenauerin Sandra Schreier mit nachhause nehmen. Wer vermutet, die Gewinnerin gönnt sich damit einen schönen Urlaub, irrt gewaltig. "Ich habe Kinder und einen hungrigen Mann. Zu 99 Prozent wird das Geld im Billa und im DM draufgehen", lächelt Schreier. Ein Essen im Restaurant Yummy im Panoramapark und ein neues Fahrrad für den Gatten sei aber denkbar. Den 2. Preis im Wert von 3.000 Euro nahm Jan Posch für seine Lebensgefährtin Alexandra Souto (Scheiblingkirchen) in Empfang. "Das Geld wird fürs Baby verwendet", so Posch. Und der Grafenbacher Alfred Hofmeister darf sich über Gutscheine im Wert von 1.000 Euro freuen, die er mit seiner Freundin teilen will. Die Centerleitung und Panoramapark-Gesellschafter Helmut Pehofer gratulierten den Gewinnern herzlichst.