BEZIRK NEUNKIRCHEN. Am 17. Jänner wurde die Feuerwehr Ternitz-Pottschach gegen 17:30 Uhr in die Lautnergasse alarmiert. Aufgrund des starken Sturm ist ein Baum über die Straße gestürzt. Mittels Kettensäge wurde der Baum in mehrere Teile geschnitten und anschließend zu Seite geräumt. Abschließend wurde mit Besen die Straße von den letzten Äste befreit.

Im Einsatz standen zwei Fahrzeuge.

Einsätze im Bezirk

In Hirschwang kam es sogar aufgrund des Sturms, zu einem Waldbrand, der aber rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte.

In Ternitz-Dunkelstein wurde auf der Forststrasse, ein Anhänger umgeworfen.

Weitere Einsätze gab es in Aspang, Breitenstein, Reichenau, Losenheim, Prigglitz, Rohrbach im Graben, Schrattenbach, Ternitz-Putzmannsdorf, Eichberg uvm.