BEZIRK NEUNKIRCHEN (Red.). Die Bergrettung und das Bundesheer sind beide integrale Bestandteile der Sicherheitsfamilie in NÖ. Beide haben vergangene Woche in der Rax-Schneebergregion eine organisationsübergreifende Übung mit unterschiedlichen Einsatzszenarien und Helikoptereinsätzen geprobt. „Wir sehen gerade an der gegenwärtigen Situation, dass sich zwei Faktoren maßgeblich ändern: Einerseits das Freizeit- und Urlaubsverhalten, andererseits die klimatischen Bedingungen – im Sommer bereiten Unwetter und Hitze und im Winter Lawinengefahren Probleme“, so Landesleiter der Bergrettung Matthias Cernusca.

Damit steigen nicht nur Einsatzzahlen – allein auf der Rax und am Schneeberg musste die Bergrettung in diesem Jahr bis dato trotz Corona-bedingter Flaute mehr als 50 Mal ausrücken, sondern auch die Anforderungen. „Daher sind wir froh, die Einsatzabläufe mit anderen Organisationen, wie dem Bundesheer und dem Militärkommando NÖ zu trainieren und damit auch das gegenseitige Vertrauen zu stärken“, so Cernusca weiter.

Neben der Kernaufgabe des Bundesheeres, der militärischen Landesverteidigung, stehen die Soldatinnen und Soldaten in NÖ auch stets bereit, der Bevölkerung bei Krisen und Katastrophen zu helfen. „Hilfeleistung im Ernstfall kann nur dann funktionieren, wenn sie auch vorher geübt wurde. Dabei ist die Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den Einsatzorganisationen entscheidend für den Erfolg. Organisationsübergreifende Übungen, wie hier zwischen Bergrettung und Bundesheer, sorgen für Erfahrungsaustausch und die notwendige Koordination zwischen den Helfern“, heißt es seitens des Militärkommandos NÖ.

Katastrophen- und Einsatzszenarien

Zuletzt arbeiteten ÖBH und die Bergrettung NÖ beim mehrtägigen Lawineneinsatz mit Personenbergungen im niederösterreichischen Hohenberg/Stadlberg Gschwend Anfang 2019 zusammen.

Nun wurde der Fokus der Übung auf den Transport der Einsatzmannschaft mittels Hubschrauber und das Abarbeiten verschiedener Einsatzszenarien gelegt. Das Österreichische Bundesheer unterstützte die Übung mit dem Einsatz eines „Black Hawk“ Hubschraubers, welcher die 38 BergretterInnen zu den Einsatzszenarien transportierte. Neben den BergretterInnen wurde auch ein Außenlasttransport eines Einsatzfahrzeugs der Bergrettung geübt, welchen nur der leistungsstarke Hubschrauber des Bundesheeres bewerkstelligen kann.

Die „Black Hawks“ sind am Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn stationiert und zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit aus. Der S-70 ist ein Mehrzweckhubschrauber mit zwei Triebwerken, die je 1940 PS leisten. Dieser Antrieb verleiht dem Hubschrauber eine hervorragende Hochgebirgstauglichkeit. Seine Transportkapazität beträgt 20 Personen oder reicht für die Beförderung von ca. 4 Tonnen Nutzlast.

Der Militärkommandant von NÖ, Brigadier Martin Jawurek, überzeugte sich selbst von der professionellen Durchführung der Übung. Die ÜbungsteilnehmerInnen von Bergrettung und Bundesheer überzeugten durch gezeigte Leistung, Motivation und gelebte Kameradschaft. „Die Bevölkerung in NÖ kann sich auch weiterhin sicher sein, dass Bergrettung und Bundesheer gut für zukünftige Katastropheneinsätze vorbereitet sind“, so Brigardier Martin Jawurek.

Zugegen waren auch der Ortsstellenleiter der Bergrettung Reichenau/Rax Christian Dittler, Forstdirektor der Stadt Wien Dipl.-Ing. Andreas Januskovecz sowie als Vertreter der Alpinpolizei Roland Groll.