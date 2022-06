BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Aktion "Natur im Garten" des Landes Niederösterreich verleiht alljährlich die Auszeichnung "Goldener Igel" für umweltfreundliche Grünraumpflege. Und da ist Ternitz extrem fleißig.

Die Kernkriterien legen fest, dass Gärten und Grünräume ohne Pestizide, ohne chemisch-synthetische Dünger und ohne Torf gestaltet und gepflegt werden. Die Stadt Ternitz erfüllt diese Kriterien seit Jahren und konnte nun bereits das sechste Mal in Folge die begehrte Auszeichnung für die zahlreichen biologischen Maßnahmen, die im Jahr 2021 gesetzt wurden, erringen.

350 Bäume und Hecken

"Wir haben im Vorjahr nicht nur erneut rund 350 Bäume und Heckensträucher gepflanzt, unseren Storchenwald erweitert oder Winterschlafplätze für Igel und Insekten eingerichtet, sondern auch die ökologische Grünraumpflege weiter ausgebaut, neue Bienenwiesen im Stadtgebiet angelegt sowie für jedes Neugeborene ein Bäumchen gepflanzt bzw. an die Familien verschenkt", so Umweltstadträtin Daniela Mohr.

"Ternitz ist eine Stadt mit höchster Lebensqualität, mit zahlreichen Park- und Grünanlagen, aber auch Naturzonen, die wir besonders schützen. Ich bedanke mich bei den beiden Umweltmandataren Stadträtin Daniela Mohr und Gemeinderat Christoph Wagner, aber auch bei unseren Landschaftsgärtnern und ökologischen Grünraum-Pflegern des Städtischen Bauhofes, denen wir diese Lebensqualität verdanken", so Bürgermeister Dworak.