Pünktlich um 8:00 wurde die Corona Impfstraße, in der Ternitzer Mehrzweckhalle, in Betrieb genommen. Geimpft wird mit dem Vakzin von BioNTech-Pfizer. 600 Menschen aus den Risiko- und 80+ Gruppen bekommen heute den Piks.



TERNITZ. Es ist also die erste Gemeinde im Bezirk Neunkirchen, welche eine Corona Impfstraße in Betrieb nimmt. Die Mehrzweckhalle eignet sich aufgrund ihrer großen Platzkapazität perfekt für dieses Projekt. Heute werden bereits 600 Personen aus den Risiko- und 80+ Gruppen geimpft. Am 27. März folgt dann die Fortsetzung.

Gut geplanter Ablauf

Die Impfstraße läuft grundsätzlich ähnlich ab, wie die Massentests ein paar Monate davor. Vizebürgermeister und Arbeiter-Sameriter-Bund Obmann Christian Samwald schildert den Ablauf: „Jeder, der eine Impfung erhalten möchte, muss sich auf der Internetseite Notruf 144 anmelden. Beim Eingang zur Impfstraße wird diese Voranmeldung überprüft und danach können sich die Menschen im Wartebereich aufhalten, bis sie zur Impfung aufgerufen werden.“ Die Straße gliedert sich in fünf Teilbereiche, wo der Impfstoff vom Ärztepersonal verabreicht wird. Zahlreiche Wegweiser und Schilder sorgen für Orientierung und die Sanitäter des Arbeiter-Samariter-Bunds Ternitz unterstützen die Patienten.

Vorerst kein Astra Zeneca

„Heute und am 27.3 wird ausschließlich der Impfstoff von BioNTech-Pfizer verwendet. Momentan herrscht noch eine Knappheit bezüglich des Vakzins und daher wissen wir noch nicht, welcher Impfstoff im April verwendet wird. Der Ablauf der Impfstraße ist aber sehr zufriedenstellend und wir sind froh, dass diese auch gut angenommen wird.“, stellt Samwald fest. Bis heute 17:00 werden alle vorangemeldeten Personen geimpft. Danach wird die Warteliste für die restlichen Impfdosen herangezogen und effizient abgearbeitet.